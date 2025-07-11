Немецкого автоторговца осудили за контрабанду люксовых авто в Россию

В Германии вынесен суровый приговор за обход антироссийских санкций. Земельный суд Марбурга приговорил 56-летнего предпринимателя из Гессена к пяти годам тюрьмы за незаконные поставки в нашу страну автомобилей класса люкс.

Суд вынес приговор по делу о нарушении санкций против РФ

Как сообщает газета Die Zeit, ссылаясь на заявление следственного управления таможенной службы, гражданин Германии проводил масштабную схему вывоза контрабанды в РФ через третьи страны. В ходе совместного расследования прокуратуры Франкфурта-на-Майне и таможни было установлено, что владелец автосалона организовал поставку 71 дорогостоящей машины в Россию, обходя действующие санкционные ограничения.

Помимо тюремного заключения сроком на пять лет, суд постановил конфисковать имущество обвиняемого, эквивалентное стоимости незаконно вывезенных транспортных средств, на итоговую сумму около пяти миллионов евро.

Сотрудники следственного управления таможни Гессена провели обыск в доме и служебных помещениях обвиняемого еще в сентябре 2023 года. Кроме документов, подтверждающих его вину, были изъяты три автомобиля и почти 130 000 евро наличными.

Власти Германии уже несколько лет активно пресекают попытки обхода санкций. Фигурант дела был признан виновным в нарушении Закона о внешней торговле, который был ужесточен после введения ограничительных мер против России.