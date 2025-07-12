«Спасайте дилеров»: за кризис автобизнеса будут расплачиваться простые россияне

Инициатива ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), в рамках которой предложено увеличить продажи новых легковушек за счет введения повышенного налога на машины старше 15 лет и обязательного техосмотра каждые 6 месяцев, вызвала оторопь даже у экспертов. Уважаемое объединение, ранее выступавшее с крайне актуальными идеями, сегодня решилось на откровенный шантаж. А подробности — в материале портала «АвтоВзгляд».

Еще год назад глава РОАД Алексей Подщеколдин выступал за регулирование процессов продаж и обслуживания, говорил о необходимости сделать каждую сделку прозрачной и законной, требовал навести порядок в правилах кредитования, страхования и дополнительных услуг. Одним словом, «топил» за наши, водительские интересы, мотивируя свою позицию сокращением дистанции между продавцом и покупателем. Однако в 2024-го рынок новых легковушек рос, а дилеры хорошо зарабатывали — можно было говорить о прекрасном. В 2025-м же все изменилось.

Феноменальное падение спроса на новые машины, вызванное тандемом целого ряда факторов, поставило многие дилерские сети на грань выживания. Работать по-старому уже невозможно, а по-новому — никто не умеет. Израсходовав за шесть месяцев 2025 года все накопленные запасы, автосалоны пошли на отчаянную меру: подготовили законопроект, увеличивающий в полтора раза налог на автомобили старше 15 лет и обязывающий обладателей таких ТС дважды в год проходить техосмотр.

Фото: globallookpress.com

Проще говоря, пенсионеры, семьи с низким достатком, в том числе и молодые, начинающие водители, да и целые регионы России обязаны будут заплатить за право ездить на своем же автомобиле по меньшей мере втрое больше обычного. Называя вещи своими именами, Алексей Подщеколдин предложил ввести налог на бедность ради спасения автомобильных дилеров.

Тех самых, что в 2022 году продавали коврики в салон по 300 000 рублей и антикоррозионную обработку за полмиллиона, откровенно и злорадно наживаясь на общем отчаянии. Тех, что накручивали цены на запчасти втридорога, пользуясь своим положением. Тех самых, что обманывали, вынуждая покупать дополнительные услуги и «левые», ничего не значащие бумажки, конфликтовали с клиентами, которые требовали, чтобы их права соблюдали. Тех, кому сами автовладельцы никогда и ничего хорошего не желали, поскольку изначально получали лишь унижение. Этих мы должны спасать за свой счет?

В своем интервью «Бизнес ФМ» глава РОАД прямо говорит: средний возраст автомобиля в России — 16,5 лет, то есть каждый второй подпадает под действие «инициативы». Выгодное дело! А знаете, какую причину привел «в первых строках» автор этого кощунственного, с любой точки зрения, документа? Экологию! «У машин уже поношенные двигатели, и это не очень хорошо экологически», — сказал Подщеколдин.

Фото: globallookpress.com

Иначе как издевательство этот довод воспринять сложно. Безусловно, подержанный автомобиль — это и усталость металла, от которой никуда не деться, и более низкий уровень пассивной и активной безопасности, и высокий, относительно современных, расход топлива, и увеличенные затраты на содержание и обслуживание. Но ничего этого «инициатор» не вспомнил. Зато упомянул экологию, о природе позаботиться решил. Внезапно.

Хочется напомнить Алексею, что в мае 2022-го государство официально разрешило нашим отечественным автозаводам выпускать автомобили всех экологических классов. Даже «Евро 0». Возвращать «экологию» начали годом позже: согласно изменениям в постановлении правительства № 85, с 1 июня 2023 года все произведенные на российских конвейерах машины должны соответствовать стандартам не ниже «Евро 2». Собранные в этом промежутке легковушки, по логике Алексея Подщеколдина, тоже надо с дорог убрать? Они же «не очень экологичны», не так ли?

Хочется верить, что подобная дикость, иначе и не назовешь, будет отторгнута не только экспертами отрасли, но и чиновниками: автомобильный бизнес в России, от мала до велика, нужно реанимировать совсем другими методами. И в такие моменты кажется, что «хромого коня» проще пристрелить, чем ждать от подобных «инициаторов» реальных дел. Кстати, восстанавливать или строить заново предстоит не за счет населения, о котором почему-то вспоминают только тогда, когда деньги заканчиваются, а за счет самого бизнеса. Рабство у нас так-то в 1861 году отменили.