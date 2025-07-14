Продажи новых легковых автомобилей в России снизились на 8%

После рекордных показателей конца июня авторынок России вернулся к привычным темпам. Данные за период с 7 по 13 июля года свидетельствуют о плавном снижении регистраций новых транспортных средств во всех сегментах.

Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем телеграм-канале сообщил, что вторая неделя июля по количеству продаж новых автомобилей оказалась слабее предыдущей. Это объясняется тем, что в начале месяца учитывались постановки на учет тех машин, что были реализованы в конце июня, когда дилеры стремились увеличить показатели перед закрытием периода.

В сегменте новых легковых автомобилей зарегистрировано 24 193 единицы, что на 16% меньше, чем неделей ранее, и на 8% меньше, чем за аналогичный период 2024-го. Целиков прогнозирует, что итоговый результат июля может составить около 100 тысяч машин, приблизившись к апрельским показателям.

Легкие коммерческие авто (LCV) показали результат в 1656 регистраций, снизившись на 13% по сравнению с предыдущей неделей и на 7% в годовом сопоставлении. Ожидается, что июльские продажи здесь превысят майско-июньские значения, но останутся ниже апрельского уровня.

Наиболее сложная ситуация наблюдается в сегменте грузовых автомобилей полной массой от 3,5 тонн, где зафиксирована всего 1081 регистрация — падение на 7% и 57%. Целиков отметил, что незначительное улучшение показателей в июле по сравнению с предыдущими двумя месяцами возможно, но до результатов первого квартала рынку еще далеко.

Текущая динамика соответствует сезонным ожиданиям и не вызывает опасений у участников рынка. После традиционного квартального всплеска в конце июня закономерно последовал откат, при этом основные показатели остаются в рамках прогнозируемых значений.