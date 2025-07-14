Срок владения автомобилем, который покупали новым, вырос в России до 7,5 года

Ни для кого не секрет, что в свете событий последних лет российские автовладельцы стали менять свои машины реже. Особенно те, что приобретались новыми, в салоне официального дилера. Согласно свежим данным, за последние полгода средний срок владения такими машинами увеличился на 3%.

Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем телеграм-канале сообщил, что тенденция к увеличению срока эксплуатации автомобилей, купленных новыми, наблюдается последние три года. Сейчас она составляет в среднем 7,5 года: это плюс 3% к показателю 2024-го и плюс 9% — к 2022-му (тогда было чуть меньше семи лет).

Самая ощутимая прибавка зафиксирована в сегменте японских марок, где срок владения увеличился с 2022-го на 24% до 8,3 года. Дольше всего россияне сохраняют в своих гаражах автомобили Honda (10,3 года) и Suzuki (10,7 года), тогда как у Toyota и Mazda показатели скромнее — 7,4 и 7,8 года. От машин премиального Lexus избавляются быстрее — через 6,5 лет.

Средний показатель «европейцев» — 7,4 года. Более дорогие BMW (5 лет), Porsche (5,7 года) и Mercedes-Benz (6 лет) уходят на вторичный рынок значительно раньше, чем массовые Skoda (7 лет), Volkswagen (7,3 года) или Renault (7,8 года). А настоящими «долгожителями» оказались французские Citroёn (10,3 года) и Peugeot (10,9 лет).

Корейские автомобили держат в среднем 7,1 года. С Kia расстаются через 6,6 года, с Hyundai — через 7,1 года. Что же касается премиальных Genesis, то их перепродают намного быстрее — через 3,7 года. Такой же показатель у «китайцев». Но в случае последних есть простое объяснение: автомобили из КНР захватили наш рынок относительно недавно — как раз три года назад.

Интересно, что пока у других брендов показатели росли, у LADA они, напротив, снижались — с 8,5 до 8,3 года с 2022-го. Но срок владения все еще внушительный — такой же, как у «японцев».