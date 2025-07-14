Российский авторынок рухнул на 26%, но сохранил место в мировом топ-15

Первая половина 2025 года принесла мировой автомобильной индустрии неоднозначные результаты. Россия, несмотря на обвал продаж, удержалась в числе 15 крупнейших авторынков, пропустив вперед Мексику, Испанию и Австралию.

Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем телеграм-канале сообщил, что российский показатель в 530 тысяч реализованных автомобилей за первое полугодие позволяет сохранить отечественному рынку присутствие в топе, однако продажи, упавшие на четверть, сместили нашу страну с 12-й на 15-ю позицию в мировом рейтинге.

Абсолютным лидером остается Китай, где за шесть месяцев было продано рекордные 15,65 млн автомобилей — на 11,4% больше, чем годом ранее. Особенно впечатляющим стал июнь: 2,1 млн машин обозначили рост на 14% к маю и на 19% к июню 2024-го.

США, занимающие второе место с результатом в 8,14 млн авто (+3,2%), столкнулись с тревожной тенденцией: июньские продажи ушли в минус на 5,6%. Хуже всего в Штатах пришлось японским и европейским брендам, чьи перспективы на местном рынке выглядят все более туманными.

Европа демонстрирует разнонаправленную динамику: если Германия (1,4 млн, -5%), Италия (855 тыс, -3,6%) и Франция (842 тыс, -7,9%) продолжают терять покупателей, то Великобритания (1,04 млн, +3,5%) и Испания (610 тыс, +13,9%) демонстрируют рост. Неожиданно показала себя Турция с увеличением продаж на 5,4% до 488 тысяч машин, приблизившись к российскому показателю.

Что же до других крупных авторынков, то результат Японии — 2,35 млн (+10,2%), Индии — 2,19 млн ( +1,3%), Бразилии — 1,13 млн (+5%), Канады — 976 тыс. (+5,6%), Южной Кореи — 825 тыс (+3,6%), а Австралии — 608 тыс. (-1%).