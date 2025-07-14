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Дилеры ожидают, что по итогам июля в России будет продано 100 тысяч новых авто

И если так, то это станет хорошим результатом

Российские автодилеры ожидают умеренного увеличения продаж в июле 2025 года. Несмотря на сезон отпусков, рынок может показать прирост до 100 тысяч реализованных машин.

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Автор
Александр Проневский

Изображение Дилеры ожидают, что по итогам июля в России будет продано 100 тысяч новых авто

Как сообщает агентство «Автостат», июльские показатели обещают превзойти июньские 90,1 тысячи автомобилей. Генеральный директор ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий прогнозирует рост до 95-100 тысяч единиц, а заместитель генерального директора АГ «Авилон» Ренат Тюктеев ожидает более скромного, но стабильного увеличения — до 93-94 тысяч машин.

Помочь июльским продажам должно отсутствие государственных праздников, которые притормаживали рынок в мае и июне. С другой стороны, сейчас разгар сезона отпусков, что негативно влияет на покупательский спрос. Понимая это, дилеры сохраняют маркетинговые программы, запущенные в начале лета, хотя их эффект постепенно снижается.

Отдельно эксперты отмечают, что июльские показатели будут особенно важны для понимания динамики второго полугодия. Если прогнозы оправдаются и рынок достигнет отметки в 95-100 тысяч проданных автомобилей, это создаст хороший задел для осеннего сезона. Впрочем, пока дилеры предпочитают давать осторожные оценки, делая ставку на плавный рост без резких скачков.

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