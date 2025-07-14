В России появился пятиместный GAC GS8 с увеличенным багажником

Помимо переработанного внутреннего пространства и разросшегося багажного отделения, GAC GS8 получил обогрев руля и всех сидений, передний ряд снабдили вентиляцией. Кроме того, к бортовой системе можно подключить смартфон через CarPlay и Android Auto. Снаружи кроссовер остался прежним.

Габариты полноразмерного GAC GS8 с припиской GL составляют 4980х1950х1780 мм. Салон является одним из самых просторных в классе за счет колесной базы в 2920 мм. Предусмотрены 19-дюймовые легкосплавные колесные диски и шины 255/55 R19. В основе флагмана лежит платформа GPMA.

В список изначального оснащения включены полдюжины подушек безопасности, задняя камера и трехзонный климат-контроль. Диагональ тачскрина мультимедийного комплекса, снабженного восьмеркой динамиков, вытянута на 14,6 дюйма. В случае цифровой приборной панели можно рассчитывать на 12,3-дюймовый дисплей. Ветровое стекло имеет дополнительную шумоизоляцию, греются оба ряда сидений.

GAC GS8 GL «вооружен» 231-сильным наддувным агрегатом, обеспечивающим 380 Нм тяги. Передачи переключает 8-диапазонный «автомат» Aisin. Полный привод реализован за счет муфты Haldex.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что GAC обновила мультимедийный комплекс кроссоверов GS8 в России.