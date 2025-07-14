В России на 15% сократились госзакупки отечественных машин

В России с января по июнь органы государственной и муниципальной власти, включая компании с госучастием, потратили на собранные в стране автомобили 20,7 млрд рублей. Если проводить параллель с аналогичным периодом прошлого года, расходы снизились на 15%. В денежном выражении закупки прежних фаворитов съежились на 40%.

Как сообщают «Ведомости», при 21-процентной просадке самой востребованной у наших чиновников оказалась линейка автомобилей группы ГАЗ. На сей раз на нее ушло 10,3 млрд рублей. На второй позиции расположился АВТОВАЗ, просевший на пятую часть, что вылилось в 4,3 млрд «деревянных». Тройку лидеров замыкает УАЗ с 40-процентным падением — расходы на его машины составили 2,3 млрд «целковых».

В тоже время «Москвич» сумел выйти в плюс на внушительные 60%. На его продукцию власти потратили 714,2 млн рублей. Интерес к «поднебесному» Haval вырос в 1,5 раза — до 1,8 млрд «кровных». Sollers, на чьи машины было потрачено 654 млн рублей, поднялся в 3,3 раза. Кроме того, впервые в этот список удалось войти Xcite, чьи машины обошлись чиновникам в 271,7 млн рублей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что российских чиновников обязали пересесть на электромобили.