В Китае назвали автомобили, которые меньше всего теряют в цене с годами

Портал «Китайские автомобили» сообщил, ссылаясь на данные исследования ассоциации автомобильных дилеров Китая (CADA), которое включило сведения о продажах подержанных машин с января по май 2025 года, что меньше всего теряют в цене минивэны — они сохраняют 59,42% первоначальной стоимости. Чуть хуже дела обстоят у полноразмерных седанов (55,95%) и крупных внедорожников (55,69%). А наибольшую просадку демонстрируют компактные модели (48,92%) и малые кроссоверы (49,15%).
Среди брендов лидерство сохраняют премиальные западные марки. Porsche удерживает рекордные 69,08% от изначальной стоимости, опережая Lexus (60,51%) и Mercedes-Benz (59,34%). Единственный китайский производитель в топ-10 — GAC, с показателем в 57,29%.
Впрочем, и другие китайские марки, представленные в том числе в России, показали достойные результаты. Так, Tank занял 12 место (57,04%), Geely — 14 (54,56%), обогнав таких конкурентов, как SAIC Volkswagen и BMW Brilliance. Haval расположился на 20 строчке (53,52%), Changan — на 22 (52,49%), а Chery — на 31 (51,03%).
В нижней части рейтинга оказались Roewe (48,70%), Li Auto (47,69%) и MG (47,22%). А замыкают список Mitsubishi (46,73%), Chevrolet (43,58%) и Infinity с самым низким показателем — всего 39,41%.