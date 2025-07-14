В Китае назвали автомобили, которые меньше всего теряют в цене с годами

Китайские автодилеры выяснили, какие машины лучше всего сохраняют цену на вторичном рынке. Исследование показало, что через три года эксплуатации некоторые модели теряют менее трети своей первоначальной стоимости.

Многие из моделей, попавших в рейтинг, продаются и в России

Портал «Китайские автомобили» сообщил, ссылаясь на данные исследования ассоциации автомобильных дилеров Китая (CADA), которое включило сведения о продажах подержанных машин с января по май 2025 года, что меньше всего теряют в цене минивэны — они сохраняют 59,42% первоначальной стоимости. Чуть хуже дела обстоят у полноразмерных седанов (55,95%) и крупных внедорожников (55,69%). А наибольшую просадку демонстрируют компактные модели (48,92%) и малые кроссоверы (49,15%).

Среди брендов лидерство сохраняют премиальные западные марки. Porsche удерживает рекордные 69,08% от изначальной стоимости, опережая Lexus (60,51%) и Mercedes-Benz (59,34%). Единственный китайский производитель в топ-10 — GAC, с показателем в 57,29%.

Впрочем, и другие китайские марки, представленные в том числе в России, показали достойные результаты. Так, Tank занял 12 место (57,04%), Geely — 14 (54,56%), обогнав таких конкурентов, как SAIC Volkswagen и BMW Brilliance. Haval расположился на 20 строчке (53,52%), Changan — на 22 (52,49%), а Chery — на 31 (51,03%).

В нижней части рейтинга оказались Roewe (48,70%), Li Auto (47,69%) и MG (47,22%). А замыкают список Mitsubishi (46,73%), Chevrolet (43,58%) и Infinity с самым низким показателем — всего 39,41%.