Huawei и SAIC рассекретили свой первый совместный кроссовер

В Сети появились не просто тизеры, а полноценные изображения кроссовера бренда Shangjie — совместного детища SAIC и Huawei. Они планируют выпустить на рынок среднеразмерный паркетник с индексом H5.

Новый Shangjie H5 получил лаконичный, даже сдержанный дизайн кузова. По словам представителей новоиспеченной марки, они пошли на такое аскетичное решение вполне осознанно: изысков и вычурных элементов нет, поскольку модель предназначена для массовой аудитории. Типичными покупателями новинки китайцы видят семейных водителей.

В пересчете на наши деньги за кроссовер планируют просить менее 2,15 млн рублей. По словам аналитиков, этот сегмент рынка считается наиболее конкурентным в Китае. В прошлого году на него пришлось 70% машин, проданных на местном рынке.

Основной «фишкой» Shangjie H5 должны стать современные технологии. Например, в их число планируют включить один из самых продвинутых водительских ассистентов, а также «цифровой кокпит», который сможет похвастать «умным» интерфейсом. О силовой установке информации пока нет, но, скорее всего, она будет электрической.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, когда Huawei и SAIC представят первый автомобиль нового бренда Shangjie живьем.