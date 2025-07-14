Voyah открыла полноценные продажи гибридного кроссовера Free+ в Китае

После старта продаж число желающих купить Voyah Free+ в Поднебесной перевалило за 11,5 тыс. в течение первой четверти часа. По сравнению с предшественником новинка заметно изменилась и внешне, и внутренне. В пересчете на наши деньги стартовая цена составляет 2,38 млн рублей. Вполне возможно, что новый Free+ доберется и до отечественного рынка.

Если в нашей стране Voyah Free может быть и чистокровной «электричкой», то на родине Free+ пока доступен только в виде последовательного гибрида. В движение простые версии приводит электродвигатель на задней оси, выдающий 292 л.с. У полноприводных модификаций его дополняет 184-сильный собрат, расположенный на передней.

Роль генератора играет 1,5-литровый ДВС с отдачей 129 л.с. Он наполняет энергией литий-железо-фосфатную батарею емкостью 43,2 кВтч. Полный запас хода в гибридном режиме может доходить до 1458 км, исключительно за счет электроэнергии кроссовер способен проехать 318 км.

Одной из главных особенностей базового оснащения стал автопилот Qiankun ADS 4. Он, как и предназначенная для мультимедийного комплекса операционная система HarmonySpace 5, является разработкой Huawei. Около 30 камер и радаров обеспечивают работу водительских ассистентов вкупе с лидаром на крыше. В зависимости от комплектации, можно рассчитывать на трехзонный климат-контроль, 22 динамика акустической системы, панорамный люк, проекционный дисплей и даже холодильник объемом 7,0 л.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России расширили цветовую гамму спортивной версии кроссовера Voyah Free.