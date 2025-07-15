Aito выпустит электрическую версию кроссовера M8, который привезут в Россию

Полноприводный Aito M8, оснащенный последовательной гибридной силовой установкой, стал доступен в Поднебесной еще в середине апреля. Речь идет о габаритном кроссовере с запасом хода свыше 1500 км и стартовым прайсом более 4 млн в пересчете на рубли. Теперь модель стала электрокаром.

Как сообщает новостной телеграм-канал ресурса «Китайские автомобили», электрический Aito M8 обзаведется тяговой батарее емкостью 100 кВт*ч. Регистрация новинки в «поднебесном» минпроме должна состояться до начала августа.

На первый взгляд, Aito M8 является не просто братом, а близнецом флагманской «девятки». Но это не так: автомобили действительно схожи за счет фирменного дизайна и сопоставимых размеров, однако «восьмерку» можно узнать по оригинальной головной светотехнике, рисунку задних фонарей и укороченному на 40 мм кузову. Габариты составляют 5190х1999х1795 мм при расстоянии между осями 3105 мм.

У гибрида предусмотрен двухмоторный полный привод, отдача силовой установки составляет 533 л.с. Салон может быть пяти- и шестиместным. На центральной консоли находится блок из трех экранов, куда входит 12,3-дюймовая «приборка», главный тачскрин диагональю 15,6 дюйма и 16-дюмовый дисплей переднего пассажира.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Aito Seres официально подтвердила появление в России кроссоверов M8 и M9. Тем временем у нас уже представлен Seres M7, получивший в мае новые комплектации.