Эксперты перечислили новые седаны, которые можно купить по цене до 2 млн рублей

По итогам первой половины 2025 года российские дилеры реализовали чуть больше 14 тысяч новеньких седанов иностранных брендов стоимостью до двух миллионов рублей. А если учитывать еще и российские модели, то получится, что сегодня покупатель, нацеленный на этот сегмент, может выбирать более чем из десяти вариантов. Каких именно, рассказал эксперт.

Наиболее востребованными седанами стоимостью до двух миллионов рублей остаются российские LADA Vesta и Granta. Как сообщили «Российской газете» в компании «Газпромбанк Автолизинг», по итогам января-июня 2025-го в их пользу суммарно сделали выбор 58,2 тысячи человек. Далее в рейтинге популярности идет отечественный Solaris KRS (преемник Kia Rio) — за полгода заключено 2,5 тыс. сделок.

Чуть реже российские покупатели останавливались на Geely Emgrand (2,3 тыс. сделок) и Omoda S5 (2,2 тыс.). Шестое и седьмое места — у калининградской парочки BAIC U5 Plus и Kaiyi E5 (их выпускают на заводе «Автотор»): подписано 1,5 и 1,3 тыс. договоров соответственно. А замыкают топ-10 Changan Alsvin (1,1 тыс.), Eado Plus (500 ед.) и Livan S6 Pro (189 ед.).

Еще есть MG5 — в первую десятку по продажам эта модель не попала (118 ед.), но в 2 млн она с учетом скидок укладывается. А вот про Jetta VA3 — аналог некогда популярного в России Volkswagen Polo — эксперты почему-то забыли. Он предлагается в нашей стране вполне официально по цене от 1,8 млн (такой прайс указан на сайте марки), и хотя бы несколько десятков авто дилеры должны были реализовать.

— На начало июля выбор иностранных седанов на нашем рынке остается довольно широким. Только на классифайдах авторитейлеры представили порядка 14 тысяч предложений по более чем полусотне моделей. Так или иначе, можно ожидать, что на такие иномарки в текущем году придется порядка 60 тысяч сделок. А всего по итогам 2025 года рыночная доля седанов всех брендов, включая отечественные, составит порядка 17%, то есть на 5 п.п. меньше, чем в 2024-м, — подытожил руководитель Управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев.