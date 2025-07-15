Первые тизеры кроссовера Exeed E05 появились в Сети

Новый кроссовер Exeed, который пока известен под кодовым названием E05, должен стать образцом свежего стиля бренда. Паркетник пополнит линейку автомобилей, которая известна у нас как Exlantix.

Об этом сообщает AutoHome. Судя по опубликованным изображениям, Exeed E05 обзаведется кардинально другой оптикой и спереди, и сзади. Пока подобного оформления нет ни у одной родственной модели. Между передними фарами прописано подсвеченное название марки. Также стоит обратить внимание на плавность линий кузова.

E05 должен стать первенцем Exeed, которому достанется автономная система вождения HSD, разработанная Horizon Robotics. Известно, что сердцем «автопилота» станет процессор Horizon Journey 6P. Других подробностей, к сожалению, не приводится, включая рыночное название и сроки дебюта инновационного комплекса.

Напомним, на сегодняшний день автомобили Exlantix продаются в нашей стране в дилерских центрах Exeed. Покупателям предлагают седан ES и кроссовер ET, который в июне протестировал портал «АвтоВзгляд».