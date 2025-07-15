Для России рассекречены комплектации и цены внедорожника BAW 212

Начальная комплектация рамного BAW 212 оценивается почти в 3 млн рублей. Полноприводный внедорожник комплектуется двухлитровым мотором и 8-диапазонным «автоматом». По словам поставщиков, автомобили бренда уже имеются в наличии, доступны и версии под заказ.

Как сообщает телеграм-канал «Автопоток», ценник 212-го раскрыл один из дистрибьюторов BAW в нашей стране. Силовая установка «рамника» выдает 238 л.с., при желании можно воспользоваться блокировкой межколесного дифференциала. Габариты модели — 4705х1945х1999 мм. Размер колесной базы достигает 2860 мм.

Базовая комплектация BAW 212 носит название Machinist, за нее просят 2 945 000 рублей. Исполнение Adventurer Rus, отличающееся набором подогревов ветрового и заднего стекол, а также всех сидений, обойдется уже в 3 395 000 «целковых». Топом считается версия Long Wing, за которую просят 3 649 000 рублей.

Кстати, обнародована и стоимость минивэна BAW MPV, который вместе с внедорожником приедет в дилерские шоу-румы в нашей стране. За машину с ручной коробкой передач придется отдать 2 495 000 рублей, при наличии автоматической трансмиссии прайс вырастает до 2 649 000 «деревянных».

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее рассказал об особенностях BAW 212 и MPV для отечественного рынка.