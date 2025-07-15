Эксперт Целиков: почти 60% продаж новых авто в России приходится на 15 регионов

Москва остается бесспорным лидером: на ее долю по итогам первой половины 2025 года пришлось 12,6% от общего объема продаж новых легковушек, что составляет 67 тысяч авто. А Московская область занимает второе место с 7% рынка, где за полгода реализовано свыше 37 тысяч машин.

Как в своем телеграм-канале уточняет директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, вместе Москва и Подмосковье обеспечивают почти пятую часть всех продаж в стране — 19,8%. Санкт-Петербург, третий по значимости рынок, достиг 5,9% с 31,5 тысячами реализованных машин. Краснодарский край с 4,8% и 25,4 тысячами идет следом, а замыкает пятерку лидеров Татарстан, где продано 23,8 тысячи авто, что соответствует 4,5% рынка.

Динамика продаж, однако, оставляет желать лучшего. В Москве и Санкт-Петербурге снижение составило 28%, что близко к общероссийскому показателю. У Подмосковья результат чуть хуже — минус 29% по сравнению с прошлым годом. Южный федеральный округ, включая Краснодарский край, демонстрирует большее падение: продажи сократились на 30% в целом по округу и на 32% в Краснодаре. В Татарстане снижение достигло 32%.

В то же время Приволжский федеральный округ показывает относительно позитивные показатели: в Самарской (шестое место) и Нижегородской области (восьмое) — минус 18%, а в целом по округу — минус 22%. Дальний Восток выделяется на фоне других регионов: здесь спад составил 19%, что делает его устойчивым, хоть и малозначительным (менее 1% от общего объема) рынком. А наиболее значительное снижение зафиксировано на Северном Кавказе и в Сибири, где продажи упали на 33% и 32%.