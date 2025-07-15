Японские автобренды продолжают обслуживать машины в России

Японские автокомпании, несмотря на приостановку производства и полноценных продаж в России, сохраняют приверженность своим клиентам. Они продолжают обеспечивать сервисное обслуживание автомобилей, чтобы поддерживать их безопасность и надежность.

О том, что японские автокомпании продолжают обслуживать машины в России, рассказал посол Страны восходящего солнца Акира Муто, передает ТАСС. По его словам, после прекращения сборки автомобилей в РФ компании сосредоточились на послепродажном обслуживании. Посол отметил, что такой подход укрепляет доверие российских потребителей к японским брендам.

Компании прилагают все усилия, чтобы сохранить репутацию своих марок. Высокий уровень сервиса остается приоритетом для автопроизводителей, несмотря на изменившиеся условия работы на отечественном рынке.

Большинство японских автокомпаний сохранило свои представительства в России. Некоторые из них даже продолжают предоставлять заводскую гарантию на автомобили. В частности, Subaru, Mitsubishi и Mazda активно поддерживают своих клиентов, функционируют и многие сервисные центры.