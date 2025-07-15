Теперь официально: GAC выведет на российский рынок суббренд Aion

Как на пресс-конференции GAC сообщил журналистам менеджер по продукту Дмитрий Ладогин, в компании уже ведут подготовку к запуску суббренда Aion в нашей стране. Правда, никаких подробностей об этом проекте представители марки пока не раскрывают.

Суббренд Aion впервые представили широкой публике на моторшоу в Гуанчжоу семь лет назад. Сегодня продуктовый ряд этой марки в Поднебесной включает уже семь моделей — кроссоверов, седанов и хетчбэков. Слухи о том, что «Айон» доберется и до России, ходили давно. Теперь же их подтвердили официально — во время пресс-конференции, приуроченной к запуску новых GAC.

Обозреватель портала «АвтоВзгляд», присутствующий на мероприятии, передает, что никаких подробностей представители GAC раскрывать не стали: неизвестны ни сроки, ни модели, ни тем более цены. Единственное, что сказал менеджер по продукту GAC Дмитрий Ладогин — что подготовка к выводу Aion на отечественный рынок уже началась.

Кстати говоря, на той же презентации журналистам рассказали, что в начале 2026 года в России расширится и модельный ряд материнской GAC. Правда, тоже без деталей. Ожидается, что китайцы привезут к нам новые гибриды, в числе которых окажется крупногабаритный автомобиль с двухлитровым двигателем.