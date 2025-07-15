Первые кроссоверы Tenet доехали до российских дилеров

В России продажи кроссоверов Tenet еще официально не стартовали, однако их первые партии уже начали привозить к дилерам. В частности, папарацци сумели сфотографировать несколько машин у одного из московских автосалонов.

«Шпионские» снимки кроссоверов Tenet опубликовал ресурс «Китайские автомобили». Логотипы попавших в кадр паркетников были заклеены, однако это не помешало разглядеть скрытое скотчем название бренда на радиаторной решетке. Кроме того, аналогичные надписи производитель разместил на рулевом колесе и крышке багажника. Кстати, на ней указано и название модели, но, к сожалению, прочесть его уже нельзя из-за более плотной заклейки.

Судя по всему, к дилерскому шоу-руму в Первопрестольной доставили паркетники в разных комплектациях. Об этом можно сделать вывод по косвенным признакам. Например, ориентируясь на колесные диски разной размерности. Одни экземпляры получили 18-дюймовые колеса, а другие — 19-дюймовые.

Напомним, для каждой модели Tenet в нашей стране зарегистрировано несколько названий. Вероятнее всего, фотографу на сей раз удалось запечатлеть кроссовер T8. Возможно, он получит моторы объемом 1,6 и 2,0 л. Младший может сочетаться с 7-скоростным «роботом», старший — с 8-диапазонным «автоматом».

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что производство машин отечественной марки Tenet стартовало в Калуге.