Привет, 90-е: продажи автомобилей в России становятся все менее цивилизованными

Новые правила приобретения автомобиля отечественными ценителями «четырех колес» отныне звучат следующим образом: хочешь машину — плати наличными и жди. Все эти роскошные дилерские центры, кредиты и рекламные плакаты — отрыжка щедрых «двухтысячных» и богатых «десятых». А мы с вами семимильными шагами отправляемся в лихие «девяностые». Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Рынок новых автомобилей широким шагом от бедра следует к отметке «0», она же «нуль»: рынок стагнирует, как умирающая птица феникс, чтобы переродиться во что-то новое. Сыграть с китайцами в игру на привычных правилах не удалось, давно устроенный бизнес розницы дал крен и медленно, но верно тонет.

Дилерские центры закрываются каждый день, безвольно глядя на ставку рефинансирования: без доступных кредитов реализовать новый китайский или отечественный автомобиль оказалось задачей недостижимой. Пора вешать замок на двери и оформлять новый код экономической деятельности. Торговать автомобилями стало не выгодно.

Зайдя намедни в салон почти «премиального» китайского бренда, глаза резанул невиданная наглость автокупца: пара «китайцев» в дальнем углу, а на «золотой полке» — Mercedes-Benz, Volvo и BMW. Новые, естественно, «параллельным импортом» завезенные. Да, «ливрея» самого ДЦ еще кричит о «восточном партнере», но внутри помещение уже начало перерождаться.

Стандарты автопроизводителя попираются самым «ядерным» образом, потому как надежд на заключение сделки и получение прибыли уже нет. Надо выживать, а не стандарты соблюдать. Оно и понятно: 1000 проданных на всю Россию новых машин в июне. Приговор.

Фото портала «АвтоВзгляд»

Как дальше жить — вопрос открытый, однако общий вектор движения понятен. Оценить его можно на основании данных владивостокской таможни, что опубликовала итоги первого полугодия 2025-го года: 137 000 ввезенных автомобилей и +20% относительно того же периода прошлого года — машины для личного пользования. Те, что с утильсбором в 5000 рублей.

Особо ушлые граждане из приграничных регионов уже и себе привезли, и своим правом на ввоз одного автомобиля в год по льготной ставке утиля активно торгуют — куй, пока горячо. Растекается «бизнес» и в другие, далекие от Владивостока субъекты федерации. И «правый руль» из Японии, и «левый руль» из Кореи оперативно находят покупателя: цена и качество — на уровне. Платить-то все равно наличными: банки даже под чудовищный процент согласовывают нынче лишь 30% запросов на кредит!

Авторынок страны, треща и рушась, возвращается к первоначальному своему состоянию, именно что к рынку: площадке с палатками, в которых продают и покупают. Снова в деле перегонщики, снова машины с импортными транзитами и надписями на стекле фломастером. Снова в ходу «беспробежки», «распилы», «конструкторы», «планки» и прочая терминология прошлого века.

Снова-здорово: мы ведь такое уже проходили. Пройдем и в этот раз. Вот смеху будет, если «возвращенцы» тоже пойдут «натоптанной лыжней», превращая дилерские импортные подразделения в представительства. Воистину, история циклична, а мы все снова в «девяностых».