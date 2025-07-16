Российские дилеры вынуждены продавать новые авто со скидками до 3 млн рублей

По итогам прошлого месяца российский рынок новых автомобилей рухнул на 28%, что вынудило дилеров усилить маркетинговые программы и увеличить размеры скидок. Так, сейчас они готовы уступать до 1 млн рублей в случае продаж «официальных» машин и до 3 млн, если речь идет о легковушках, привезенных в нашу страну по «серым» схемам.

Об этом пишут наши коллеги из «Российской газеты», пообщавшиеся с представителями дилерского сообщества. По словам директора розничных продаж АГ «Авилон» Ильи Петрова, в настоящий момент на авторынке нет «явных лидеров по глубине скидок», но дисконты в том или ином виде предлагают все. В среднем на «официальные» машины дают от 350 до 950 тысяч, а на «серые» — от 1,5 до 3 млн.

В пресс-службе ГК «Автодом» отметили, что в случае некоторых моделей дилеры предлагают действительно очень выгодные условия, опуская стоимость новой машины на 20-37% от ее первоначального прайса. Причем аукцион невиданной щедрости распространяется не только на «китайцев», но и на «нашемарки» — в том числе Solaris и LADA. При покупке продукции АВТОВАЗа, как рассказал коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин, можно сэкономить до 710 тысяч рублей.

— Когда ситуация со складами поменяется, возникнет дефицит машин на рынке, тогда можно ожидать и отказа от скидок. Но есть и другой фактор, который может сыграть свою роль. Если ключевая ставка в июле вновь будет снижена, то это может стать серьезном драйвером для спроса. В таком случае, конечно, дисконт постепенно тоже будет сворачиваться, — предупредил директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.