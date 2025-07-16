Стало известно, какие новые автомобили чаще всего покупают в Москве

Всего за первые шесть месяцев 2025 в Москве зарегистрировали 66 972 новых легковых автомобиля. Это на 28% меньше, чем за тот же период 2024-го.

Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем телеграм-канале назвал топ-10 автомобильных брендов, которые выбирали москвичи в этом году. В него вошли как китайские, так и российские, а также немецкие и японские марки. Несмотря на общее снижение продаж, некоторые компании показали неожиданные результаты.

Лидером продаж стал Haval, который реализовал в столице 7101 автомобиль, хотя это и на 38% меньше, чем годом ранее. Второе место заняла Geely с 6808 машинами, спад составил 50%. Российская LADA удерживает третью позицию с 4899 автомобилями, снижение на 18%. Chery оказался на четвертом месте с 4743 машинами, что на 42% меньше прошлогодних показателей. А Belgee, занявший пятую строчку, стал единственным брендом из первой десятки, показавшим положительную динамику: 4446 авто и 52-процентный рост.

Changan, напротив, пережил значительное падение — на 54% до 3073 проданных в Москве машин. Exeed реализовал 2782 автомобиля, что на 38% меньше, чем в прошлом году. В топ-10 также вошла BMW с двумя тысячами легковушек, что лишь на 5% меньше, чем год назад. У Lixiang — 1997 регистраций, меньше на 47%. А замыкает десятку Toyota с 1702 автомобилями и незначительным снижением на 6%.