В июне поставки автомобилей из Южной Кореи в Россию увеличились почти в два раза

Российский автомобильный рынок переживает всплеск поставок из Южной Кореи. В июне 2025 года импорт легковых автомобилей из Страны утренней свежести увеличился в 1,8 раза по сравнению с прошлым годом, а за первое полугодие рост составил 40%.

По данным РИА Новости, основанным на статистике южнокорейской таможенной службы, объем поставок легковых машин в Россию достиг оборота в 84,7 миллиона долларов, что почти вдвое превышает показатели июня 2024-го.

Основной вклад в этот результат внесли автомобили с бензиновыми двигателями объемом от 1,5 до 3 литров, на которые пришлось 63,8 миллиона долларов. Дизельные модели добавили еще 15,7 миллиона, а машины до 1,5 литра — 5,1 миллиона. Несмотря на впечатляющий рост в годовом выражении, в месячной динамике наблюдается небольшое снижение: в июне экспорт сократился на 1,3% по сравнению с маем, что стало вторым подряд месяцем спада.

Интересно, что, Россия укрепила свои позиции среди покупателей южнокорейских автомобилей. Если год назад наша страна занимала 15-е место в рейтинге, то теперь она поднялась на 12-е. За первое полугодие РФ закупила легковых машин суммарно на 417 миллионов долларов, что на 40% больше, чем за аналогичный период 2024-го. Если приводить конкретные цифры, то весь прошлый год принес поставки на 588,8 миллиона долларов.