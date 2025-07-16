Кроссоверы GAC S7 и S9 могут выйти на российский рынок до конца 2025 года

Похоже, что полноприводный кроссовер GS4 станет не последней новинкой от GAC для России в 2025-м. Как порталу «АвтоВзгляд» сообщили в представительстве китайского бренда, есть шанс, что во второй половине года на отечественный рынок также выйдет гибридная парочка S7 и S9.

Впрочем, не исключено, что их перенесут на более поздний срок

Отвечая на вопрос о российском запуске S7 и S9, представитель GAC употребил словосочетание «может быть», а это наводит на мысль, что окончательное решение по 2025 году еще не принято или у местного офиса пока нет понимания конкретных сроков. Так что не исключено, что кроссоверы «переедут» в план 2026-го. Кстати, если «семерку» подтвердили еще пару месяцев назад, то вывод «девятки» — совсем свежая новость.

Разумеется, никаких технических подробностей о кроссоверах GAC S7 и S9 для нашего рынка пока нет. В Китае «семерка» продается в нескольких гибридных модификациях с 1,5-литровым турбомотором мощностью 160 л.с. и одним или двумя электродвигателями. Рыночный дебют «девятки» даже в Поднебесной еще не состоялся, но уже известно, что у него те же силовые агрегаты, что у младшего брата.

Что касается габаритов, то разница между двумя кроссоверами, по сути, лишь в длине (у S7 это 4900 мм, у S9 — 5060 мм) и колесной базе (2880 против 2930 мм). Ширина одинаковая — 1950 мм. Отличия по высоте минимальные в пользу «семерки»: 1780 и 1760 мм.

Напомним, что в российской линейке GAC уже есть один гибрид — кроссовер GS8 Dragon. Помимо него, нам предлагают бензиновые «восьмерки», паркетники GS3 и GS4, седан Empow и минивэн M8. По итогам первой половины 2025 года GAC занял 15 место по продажам, реализовав за шесть месяцев почти 7 тысяч новых машин (+3,1% к январю-июню 2024-го).