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Кроссоверы GAC S7 и S9 могут выйти на российский рынок до конца 2025 года

Впрочем, не исключено, что их перенесут на более поздний срок

Похоже, что полноприводный кроссовер GS4 станет не последней новинкой от GAC для России в 2025-м. Как порталу «АвтоВзгляд» сообщили в представительстве китайского бренда, есть шанс, что во второй половине года на отечественный рынок также выйдет гибридная парочка S7 и S9.

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Автор
Кристина Извекова

Изображение Кроссоверы GAC S7 и S9 могут выйти на российский рынок до конца 2025 года

Отвечая на вопрос о российском запуске S7 и S9, представитель GAC употребил словосочетание «может быть», а это наводит на мысль, что окончательное решение по 2025 году еще не принято или у местного офиса пока нет понимания конкретных сроков. Так что не исключено, что кроссоверы «переедут» в план 2026-го. Кстати, если «семерку» подтвердили еще пару месяцев назад, то вывод «девятки» — совсем свежая новость.

Разумеется, никаких технических подробностей о кроссоверах GAC S7 и S9 для нашего рынка пока нет. В Китае «семерка» продается в нескольких гибридных модификациях с 1,5-литровым турбомотором мощностью 160 л.с. и одним или двумя электродвигателями. Рыночный дебют «девятки» даже в Поднебесной еще не состоялся, но уже известно, что у него те же силовые агрегаты, что у младшего брата.

Что касается габаритов, то разница между двумя кроссоверами, по сути, лишь в длине (у S7 это 4900 мм, у S9 — 5060 мм) и колесной базе (2880 против 2930 мм). Ширина одинаковая — 1950 мм. Отличия по высоте минимальные в пользу «семерки»: 1780 и 1760 мм.

Напомним, что в российской линейке GAC уже есть один гибрид — кроссовер GS8 Dragon. Помимо него, нам предлагают бензиновые «восьмерки», паркетники GS3 и GS4, седан Empow и минивэн M8. По итогам первой половины 2025 года GAC занял 15 место по продажам, реализовав за шесть месяцев почти 7 тысяч новых машин (+3,1% к январю-июню 2024-го).

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