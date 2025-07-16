Hongqi презентовала кроссовер-гибрид HS3 Jinwei Plus в Китае

Новый гибридный кроссовер, получивший название HS3 PHEV Jinwei Plus, может похвастать эффектным дизайном, продвинутым салоном и набором умных водительских ассистентов. Представленный SUV стал воплощением стратегии Hongqi по развитию электрокаров.

В основе паркетника лежит архитектура Honghu. Габариты — 4655 х1900х1668 мм при колесной базе 2770 мм. Силовая установка включает 1,5-литровый турбомотор на 150 л.с., а электродвигатель выдает 228 л.с. Совокупная тяга достигает 565 Нм. Из первой «сотни» гибрид выезжает за 7,6 секунды. На 100 км пробега расходуется 4,6 л топлива.

Общий запас хода Hongqi HS3 PHEV Jinwei Plus составляет 1400 км, на электричестве кроссовер должен осилить до 117 км. По словам производителей, такие показатели делают их модель одной из лучших в классе. С 30% до 80% энергия восполняется всего за 19 минут. Предусмотрена функция внешней разрядки мощностью 3,3 кВт, что позволит подключить к машине ноутбук, кофеварку и другие бытовые устройства.

В салоне установлена 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, диагональ экрана мультимедийного комплекса вытянута на 12,6 дюйма. На борту предусмотрены интеллектуальные ассистенты вождения уровня L2, команды автомобилю можно отдавать голосом. Кроме того, имеются камеры кругового обзора, водительское кресло получило дюжину регулировок, переднее пассажирское — шесть.

На сегодняшний день Hongqi не планирует привозить HS3 PHEV Jinwei Plus в Россию, зато у нас подешевели бензиновые версии, о чем ранее сообщал портал «АвтоВзгляд».