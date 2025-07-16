Аналитики назвали самые популярные кроссоверы и внедорожники в России в 2025-м

Сегмент кроссоверов и внедорожников продолжает оставаться ключевым на российском рынке новых автомобилей. Несмотря на снижение общего объема продаж, популярности он не теряет: в первом полугодии 2025 реализовано более 350 тысяч таких машин.

По данным аналитического агентства «Автостат», сегмент кроссоверов и внедорожников остается крупнейшим, занимая 67,4% от общего объема продаж новых легковых автомобилей. Хотя спрос на такие машины снизился на 26% по сравнению с первым полугодием 2024-го, составив 357,6 тысячи единиц.

Самым востребованным кроссовером в России по итогам января-июня остался Haval Jolion, который уверенно лидирует с результатом в 25 589 проданных автомобилей, заметно опережая своих ближайших конкурентов. Вторую позицию занимает Chery Tiggo 7 Pro Max с показателем в 19 700 единиц.

Сразу за ним следуют отечественные внедорожники LADA Niva Travel и LADA Niva Legend, реализованные в количестве 16 164 и 15 319 штук. Эти модели пользуются большим спросом благодаря доступной цене и высокой проходимости. Замыкает пятерку лидеров Geely Monjaro, который нашел 13 754 покупателя.

В десятку самых популярных кроссоверов и внедорожников также вошли Changan Uni-S / CS55 Plus с результатом в 13 489 проданных машин, Haval M6, разошедшийся тиражом 12 031 экземпляр, и Chery Tiggo 4 Pro, который приобрели 11 938 россиян. Белорусский Belgee X50 показал результат в 11 435 автомобилей, а Omoda C5 замыкает рейтинг с 10 679 реализованными машинами.