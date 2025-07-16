Changan открыл прием предзаказов на лифтбэк Uni-V нового поколения

Премьера нового поколения лифтбэка Changan Uni-V состоялась в Китае в начале июля. Автомобили уже поступают в местные автосалоны, а дилеры — принимают предварительные заказы. Приобрести машину можно, заплатив от 114 900 юаней, что примерно равно 1,25 миллиона рублей.

О том, что дилеры приступили к приему предзаказов на новый Changan Uni-V, рассказал портал «Китайские автомобили». Полноценные продажи лифтбэка, сменившего генерацию, должны начаться в КНР августе. Что же до России, то появления модели в ближайшее время ждать не стоит. Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» в представительстве марки, пятидверка не входит в планы компании на 2025 год.

Дизайн автомобиля претерпел заметные изменения и стал чуть более современным. Вместо традиционной решетки радиатора теперь используется сплошная панель, которая улучшила аэродинамику кузова до коэффициента 0,27 Cd. Боковые линии стали строже, а выдвижные дверные ручки уступили место классическим, более практичным. Задняя часть получила подсвеченный логотип Changan и круглые выхлопные патрубки.

Габариты Uni-V со сменой поколения немного увеличились: длина теперь составляет 4740 мм, ширина — 1838 мм, высота — 1430 мм. Но колесная база осталась на уровне 2750 мм.

На китайском рынке Changan Uni-V будет доступен в нескольких модификациях. Базовая версия оснащена 1,5-литровым турбированным двигателем Blue Core 3.0 с отдачей в 192 л.с., который работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Вторая, более мощная, поставляется с двухлитровым бензиновым мотором на 245 л.с., сопряженным с восьмиступенчатым «автоматом» от Aisin.