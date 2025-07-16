В России за первую половину июля 2025 года подешевели машины шести брендов

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», ссылаясь на мониторинг ресурса «Цена Авто». По словам экспертов, Chery сделала доступнее кроссоверы Tiggo 4, 7L и 8 с припиской Pro Max. Версии «четверки» Active и Prime отдают за 2 220 000 и 2 350 000 «деревянных». «Семерка» в трех версиях предлагается за 2 680 000 — 3 000 000 рублей. А на «восьмерке» легко уехать, имея в кармане от 3 040 000 до 3 720 000.
Популярный Haval снизил прайс у восьми из десяти своих моделей. Например, хорошо известный Jolion сбросил от 150 до 200 тыс. рублей. Теперь за него просят 1 999 000 — 2 749 000 «целковых». Новые цены кроссовера M6 лежат в диапазоне 1 999 000 — 2 119 000 рублей, а Dargo и Dargo X оцениваются в 2 799 000 — 3 599 000 и 3 099 000 — 3 549 000 «кровных». Потерявший в цене F7x стал доступен за 3 349 000 — 3 549 000 рублей, в случае F7 придется отдать от 2 649 000 до 3 499 000 «деревянных». Ощутимее всего является скидка на внедорожники H5 и H9, дисконт в их случае доходит до четырех сотен тысяч. В итоге «пятерку» можно приобрести за 3 649 000 — 3 999 000 «целковых», а «девятку» — за 4 399 000 до 4 999 000.
Кроссовер Wey 07 теперь продается за 6 899 000 — 7 049 000 рублей, а 80-й ждет хозяина, который готов потратить от 6 899 000 до 8 299 000 рублей. Вилка цен на пикап Poer New дошла до 3 699 000 — 3 999 000 рублей. А Omoda C5 с системой 4х4 могут позволить себе россияне, имеющие от 2 749 900 до 3 159 900 «деревянных».
Tank 400 в исполнении Adventure нынче отдают за 5 399 000 рублей, версия Premium стоит 5 899 000. «Семисотый» внедорожник дают приобрести за 8 899 000 до 12 499 000 рублей, дисконт на машины прошлого года выпуска доходит до 600 000.