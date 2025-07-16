В России начали таять складские запасы автомобилей

После первого летнего месяца запасы томящихся на складах автомобилей в нашей стране сжались до 430 — 450 тыс. штук. Цифры плавают в зависимости от конкретной марки, но в целом ситуация выглядит позитивнее, чем раньше. При нынешнем уровне продаж имеющихся запасов должно хватить на пять месяцев.

В беседе с аналитическим агентством «Автостат» об этом рассказал директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов. Практически аналогичной точки зрения придерживается генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич, оценивший нынешние стоки в 400 — 450 тыс. машин на начало июля. По мнению эксперта, при ежемесячной реализации сотни тысяч «железных коней» автосалоны не будут стоять пустыми около четырех-пяти месяцев.

Мнение генерального директора ГК «Аларм-Моторс» Романа Слуцкого вышесказанному тоже не противоречит, хотя он приводит цифру по стокам в районе полумиллиона автомобилей. Топ-менеджер обратил внимание, что отечественный рынок продолжает пополняться машинами, собранными, в первую очередь, на российских заводах. Этот процесс идет параллельно с распродажей экземпляров, сошедших с конвейеров в прошлом году.