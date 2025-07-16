АВТОВАЗ начал активно отгружать LADA Iskra дилерам

На дорогах нашей страны чаще стали появляться автовозы, доставляющие дилерам «Лады» автомобили нового семейства Iskra. Речь идет о седанах, универсалах и их «вседорожных» версиях с пометкой Cross.

Новинка отправляется на склады и в шоу-румы в трех кузовах

Об этом сообщает телеграм-канал RCI News. Согласно его данным, дилеры LADA получают «Искру» сразу в нескольких цветах. Товарные машины приезжают в автосалоны, будучи окрашенными в белый, синий или оранжевый оттенок. Впрочем, их фирменные названия звучат гораздо сочнее — «Ледниковый», «Капитан» и «Табаско».

В моторную гамму LADA Iskra входят силовые агрегаты, выдающие 90 и 106 л.с. Младший двигатель сочетается с 5-скоростной механической трансмиссией, а старший инженеры волжского автогиганта подружили с вариатором и «ручкой» на полдюжины передач. Что необычно для вазовских моделей, производство организуют в Санкт-Петербурге.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, когда АВТОВАЗ раскроет цены и комплектации LADA Iskra. Кроме того, мы назвали дату начала продаж новинки. Помимо всего прочего, она должна получить новые системы безопасности и комфорта.