В России за полгода продали свыше 82 тысяч авто по льготным госпрограммам

За первые шесть месяцев текущего года в России благодаря государственным программам поддержки спроса было реализовано 82,4 тыс. автомобилей. Общий объем скидок, предоставленных покупателям, составил почти 24,5 млрд рублей.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на Минпромторг РФ, основной вклад в эти показатели внесли программы льготного автокредитования и лизинга, которые продолжают поддерживать спрос на отечественные авто. На выгодных условиях средства на покупку машины заняли у банков более 51,7 тыс. раз. Льготный лизинг обеспечил реализацию более 30,7 тыс. авто — преимущественно для юр.лиц.

Особое внимание в Минпромторге уделили успеху подпрограммы «Семейный автомобиль», которая была расширена в мае 2025 года. Теперь она доступна семьям с двумя и более детьми, что призвано увеличить ее популярность. За полтора месяца с момента изменения условий продано уже более 2 тыс. автомобилей. Примечательно, что около 94% из них — это модели LADA. На продукцию АВТОВАЗа, к слову, за полгода пришлось около 60,8 тыс. машин, реализованных с льготами.

Госпрограммы, как говорят в Минпромторге, позволили поддержать не только покупателей, но и автопроизводителей в условиях сложной экономической ситуации.

Напомним, что государство по госпрограммам предоставляет скидки в размере до 20% от стоимости автомобиля, а для жителей Дальнего Востока — до 25%.