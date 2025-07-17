6

В России за полгода продали свыше 82 тысяч авто по льготным госпрограммам

Минпромторг подвел итоги первых шести месяцев

За первые шесть месяцев текущего года в России благодаря государственным программам поддержки спроса было реализовано 82,4 тыс. автомобилей. Общий объем скидок, предоставленных покупателям, составил почти 24,5 млрд рублей.

Поделиться
Автор
Александр Проневский

Изображение В России за полгода продали свыше 82 тысяч авто по льготным госпрограммам

Как сообщают «Известия» со ссылкой на Минпромторг РФ, основной вклад в эти показатели внесли программы льготного автокредитования и лизинга, которые продолжают поддерживать спрос на отечественные авто. На выгодных условиях средства на покупку машины заняли у банков более 51,7 тыс. раз. Льготный лизинг обеспечил реализацию более 30,7 тыс. авто — преимущественно для юр.лиц.

Особое внимание в Минпромторге уделили успеху подпрограммы «Семейный автомобиль», которая была расширена в мае 2025 года. Теперь она доступна семьям с двумя и более детьми, что призвано увеличить ее популярность. За полтора месяца с момента изменения условий продано уже более 2 тыс. автомобилей. Примечательно, что около 94% из них — это модели LADA. На продукцию АВТОВАЗа, к слову, за полгода пришлось около 60,8 тыс. машин, реализованных с льготами.

Госпрограммы, как говорят в Минпромторге, позволили поддержать не только покупателей, но и автопроизводителей в условиях сложной экономической ситуации.

Напомним, что государство по госпрограммам предоставляет скидки в размере до 20% от стоимости автомобиля, а для жителей Дальнего Востока — до 25%.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует