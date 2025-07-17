Рассекречены дизайн и характеристики кроссовера Exlantix E05

Благодаря «подненебесному» минпрому стало известно, что Exlantix E05 является гибридной версией обновленного кроссовера Exeed TXL. Основные перемены коснулись дизайна и силовой установки.

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», новинка обзавелась свежей оптикой. Скорее всего, головной свет встроят в массивные «жабры», а ходовые огни будут расположены выше. Традиционную радиаторную решетку заменили глухой панелью. Сзади изменилась багажная дверь, рисунок монофонаря, под спойлером скрывается стеклоочиститель.

В движение переработанный TXL приводит гибридная система, построенная вокруг бензинового традиционного мотора объемом 1,5 л, выдающего 156 л.с. Ограничение по максимальной скорости — две сотни километров в час.

Габариты обновленного кроссовера — 4780x1890x1725 мм. Размер колесной базы достигает 2800 мм. Угол въезда составил 18 градусов, а съезда — 20. Снаряженная масса тоже известна — это 2065 кг. В плане шин можно рассчитывать на диапазон от 18-го до 20-го радиуса включительно.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в Сети появились первые тизеры кроссовера Exeed E05. Кроме того, мы публиковали «шпионские» фотографии с дорожных тестов «китайца».