Exeed открыл в России прием предзаказов на седан Exlantix ES

Российские дилеры Exeed приступили к приему предзаказов на Exlantix ES — первое четырехдверное гибридное купе, как его называют представители бренда. Партия машин уже прибыла в нашу страну. Но когда откроются полноценные продажи, в компании пока не говорят.

Седан ES стал второй моделью в линейке Exlantix после кроссовера ET. Стартовый прайс четырехдверки, оснащенной гибридной силовой установкой — 5 990 000 рублей.

Помимо бензинового движка, у Exlantix ES есть парочка электромоторов суммарной мощностью в 469 л.с.и крутящим моментом в 634 Нм. До 100 км/ч машина разгоняется всего за 4,6 секунды. Батарея емкостью в 40 кВт*ч обеспечивает до 180 км хода на чистой электрической тяге и до 1231 км — в комбинированном режиме. При этом расход топлива составляет 6,4 литра на 100 км.

Габариты автомобиля — 4945 мм в длину, 1978 мм в ширину и 1485 мм в высоту с колесной базой 3000 мм. Интеллектуальная пневматическая подвеска IAS и адаптивные амортизаторы CDC, как заявлено, обеспечивают ему плавность хода даже в сложных условиях.

Машины адаптированы для России: производитель предусмотрел усиленную антикоррозийную защиту шасси и кузова, обогревы лобового стекла и зеркал, а также «утепленную» зарядную систему. Доступны четыре цвета кузова: пепельный серый, черный матовый, хвойный зеленый и небесный голубой. Гарантия составляет 8 лет или 200 000 км пробега, а на электродвигатели и батарею — 8 лет или 160 000 км.

Первая тысяча покупателей Exlantix ES может рассчитывать на подарок — комплект с настенной станцией на 11 кВт, портативным зарядным устройством и оборудованием, позволяющим использовать автомобиль как «пауэрбанк» для смартфона мощностью до 4 кВт.