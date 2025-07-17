Продажи новых люксовых автомобилей в России выросли на 19%

В первом полугодии 2025 продажи новых авто класса люкс в России выросли, достигнув отметки в 320 реализованных машин. И это происходит на фоне падения авторынка на 26%, что свидетельствует о сохранении стабильного интереса россиян к дорогостоящим авто.

Наши сограждане продолжают инвестировать в роскошь, несмотря ни на что

Согласно данным агентства «Автостат», за январь-июнь 2025 года в России было реализовано на 19% больше новых люксовых автомобилей, чем за первую половину 2024-го. И особо выделяется июнь: дилеры продали сразу 60 машин, что на 62% больше, чем в первом летнем месяце прошлого года.

Лидером рынка стал Rolls-Royce, реализовавший 100 автомобилей, что составляет 31,3% от общего объема продаж в сегменте. По сравнению с первым полугодием 2024 продажи этого бренда выросли на 56%. На втором месте расположился Bentley с 90 авто и скромным ростом в 4%. Третью позицию занимает Lamborghini: 72 машины и минус 5% к году.

Что же до других люксовых брендов, то Ferrari продемонстрировала впечатляющий рост на 115%, реализовав 43 автомобиля. Aston Martin увеличил продажи на 83% до 11 машин. В то же время Maserati столкнулась с серьезным спадом: объемы сократились на 75% до 4 автомобилей.

В модельном рейтинге лидирует Rolls-Royce Cullinan — 71 проданный кроссовер. За ним следуют Lamborghini Urus с 58 авто, Bentley Bentayga с 42 единицами, Bentley Continental GT с 41 машиной и Rolls-Royce Spectre с 18 штуками.