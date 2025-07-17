Россияне объяснили, что заставит их отказаться от покупки машины в автосалоне

Более 35% жителей нашей страны откажутся от приобретения новой машины в дилерском шоу-руме, если персонал будет невнимателен или нагрубит. При этом покупка не состоится, несмотря на привлекательную стоимость «железного коня» и другие «плюшки».

Об этом рассказали аналитики сервиса «Авто.ру Бизнес», опросившие 1,2 тыс. россиян, которые купили автомобиль в течение последнего года или собираются сделать это в обозримой перспективе. Согласно исследованию, 30% потенциальных клиентов ушли бы из автосалона ни с чем при навязывании дополнительных услуг. Например, ненужных опций.

Обман в салоне автодилеров стал бы причиной отказа от покупки машины для 15% респондентов. Еще 10% отталкивают долгие консультации, большие очереди и затянувшееся оформление документов. А 5% опрошенных сочли негативным фактором плохое состояние помещения, в котором торгуют автомобилями.

Оказалось, что 80% желающих приобрести личный транспорт читает отзывы о конкретном дилерском центре. Еще 70% опираются на опыт других покупателей. Абсолютное большинство или 93% предварительно изучает всю информацию о желаемой модели, рассчитывая на финальную консультацию в салоне.