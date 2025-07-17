Lynk & Co поделилась официальным фото обновленного кроссовера 08 EM-P

В скором времени детище альянса Geely и Volvo представит в Китае гибридный кроссовер Lynk & Co 08 EM-P, переживший обновление. Автомобиль получит переработанный дизайн и более продвинутые водительские ассистенты.

Дебют гибрида на родине уже не за горами

Как сообщает новостной телеграм-канал ресурса «Китайские автомобили», снимок рестайлингового 08 EM-P опубликовал в социальных сетях заместитель генерального директора Lynk & Co Чжоу Янь. По его словам, китайско-шведская «восьмерка» обзаведется иным оформлением кузова. Кроме того, дизайнеры бренда поколдуют над внутренним пространством кроссовера, сделав его салон более привлекательным для покупателей. Над ветровым стеклом должен появиться лидар, намекающий на наличие комплекса автономного вождения.

В основе Lynk & Co 08 EM-P лежит архитектура CMA Evo. При колесной базе 2848 мм габариты дореформенного кроссовера составляют 4820 х 1915 х 1685 мм. SUV «вооружен» гибридной силовой установкой, выдающей 593 л.с. Общий запас хода превышает 1800 км, что немало.

Напомним, корреспондент портала «АвтоВзгляд» познакомился с актуальной для России «живой» версией Lynk & Co 08 в конце ноября прошлого года. А недавно до нас доехали паркетники с индексом 900.