Chery изменила дизайн кроссовера Tiggo 7 Plus до неузнаваемости

По Сети начали гулять изображения новой версии кроссовера Chery Tiggo 7 Plus, которому радикально изменили внешность. И хотя SUV утратил узнаваемые черты своих собратьев, он приобрел сходство с одной из моделей родственного суббренда Omoda.

Фото свежей модификации Chery Tiggo 7 Plus опубликовал китайский минпром. Теперь снаружи кузов новинки напоминает паркетник Omoda C7, продажи которого начались на отечественном рынке в конце весны 2025 года. Такие выводы можно сделать, глядя и на головную светотехнику, и на радиаторную решетку, куда практически «бесшовно» вписаны фары. В пользу родства с «Омодой» также говорит бампер, получивший расположенные вертикально дефлекторы. Отличия в районе кормы и вовсе сводятся к буквам, из которых состоит название бренда на крышке багажника.

Согласно данным упомянутого «поднебесного» ведомства, Chery Tiggo 7 с плюсом китайские производители решили «вооружить» 1,5-литровым мотором, выдающим 156 л.с. Судя по всему, переключением передач будет заведовать роботизированная трансмиссия. Скорее всего, покупателям предложат паркетники исключительно с передней ведущей осью, хотя тот же Omoda C7, да и обычная «семерка» Tiggo, получили в России полный привод.