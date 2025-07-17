Китайский бренд Kaiyi не собирается уходить из России

В российских СМИ прогремела новость о том, что китайский бренд Kaiyi сворачивает производство автомобилей на калининградском заводе «Автотор» и вообще уходит с российского рынка. Однако как порталу «АвтоВзгляд» сообщили в представительстве марки, эта информация не соответствует действительности.

О том, что Kaiyi покидает нашу страну, написал портал «Авто Mail» со ссылкой на собственные источники «в российском автобизнесе». Этот самый источник уточнил, что решение принято на самом верху — в материнском концерне Chery. И якобы потому, что автомобили «Кайи» оказались «недостаточно высокими по потребительским свойствам» даже для отечественного рынка.

И хотя российские дилеры действительно потихоньку отказываются от Kaiyi, расторгая контракты, уходить из нашей страны бренд пока не собирается. По крайней мере, так порталу «АвтоВзгляд» сказали в представительстве. И напомнили, что продуктовый ряд марки включает седан E5, а также кроссоверы X3, X3 Pro и X7 Kunlun. Все они производятся на калининградском заводе «Автотор».

— Официальный дистрибьютор марки Kaiyi в России оказывает всю необходимую поддержку дилерской сети, которая составляет на текущий момент 62 предприятия в крупнейших городах РФ, для обеспечения выполнения гарантийных обязательств и технического обслуживания реализованных автомобилей, — подчеркнули в пресс-службе компании.

Добавим, что по итогам первой половины года дилеры Kaiyi реализовали в нашей стране 3344 новых автомобиля, что на 9,6% меньше, чем в январе-июне 2024-го. Этот бренд занимает 20-ю строчку в рейтинге продаж, проигрывая марке BAIC (которая также «прописалась» на «Автоторе») всего одну позицию (у тех — 3359 проданных за 6 месяцев авто и падение на 35,2%).