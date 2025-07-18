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Обновление принесет кроссоверу Geely Monjaro более мощный мотор

Поднимется и порог максимальной скорости

В Geely приняли решение модернизировать Monjaro и снаружи, и внутри. В ходе рестайлинга модель получит стандартную дизайнерскую «подтяжку» и форсированный силовой агрегат, который станет мощнее прежнего более чем на три десятка «лошадей».

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Обновление принесет кроссоверу Geely Monjaro более мощный мотор

Как пишет AutoHome, свежая информация о рестайлинге Geely Monjaro появилась в сертификационном каталоге китайского минпрома. Ключевым переработанным элементом кузова станет бампер в передней части кроссовера. В итоге общая длина подрастет на 25 мм. Размеры «китайца» составят 4795х1895х1689 мм, колесная база вытянется на 2845 мм. Помимо всего прочего, китайский автогигант обещал снабдить Monjaro оригинальными 19- и 20-дюймовыми колесными дисками.

А теперь самое вкусное: отдачу двухлитрового мотора доведут до 272 л.с., соответствующие цифры уже указаны в новом пакете сертификационных документов. Прежние 238 л.с. уйдут в историю. Форсировка дала местным инженерам возможность поднять «максималку» до 225 км/ч. Как и раньше, переключением передач будет заведовать 8-скоростная автоматическая трансмиссия. О типе привода на сегодняшний день, к сожалению, ничего неизвестно, как и об оформлении салона.

А чтобы узнать все и сразу о Geely Monjaro для российского рынка, достаточно прочесть эксклюзивный тест-драйв портала «АвтоВзгляд», который мы провели в прошлом году.

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