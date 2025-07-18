Кроссовер Jaecoo J5 появится в России под названием J6 до конца 2025 года

Кроссовер J5, который в этом году пополнит российскую линейку марки Jaecoo, выйдет на отечественный рынок под названием J6. Презентация модели должна состояться до конца августа, а старт продаж намечен на осень-зиму.

Как сообщает телеграм-канал «Китайские автомобили», кроссовер Jaecoo J5, который появится в России под названием J6, выйдет на рынок только во второй половине 2025-го. Эта информация уточняет ранее опубликованные сведения от одного из дилеров — тех, что оказались слегка преждевременными. Официальная дата запуска модели пока не подтверждена.

Важной новостью стало и то, что электрическая версия J6, созданная на базе Chery iCar 03, в линейке Jaecoo в России представлена не будет, хотя ранее сообщалось обратное. В нашей стране решили сделать акцент на традиционных ДВС.

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что до России также доберутся кроссоверы Omoda и Jaecoo c гибридной системой SHS.