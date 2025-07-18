Geely Cityray получит кардинально обновленный дизайн в Китае

Компания Geely продемонстрировала новую внешность модели Cityray. Автомобиль получит как переработанный экстерьер, так и усовершенствованный интерьер, сохранив при этом силовую установку.

Geely Cityray сменит внешность для китайских авторынков, следуя трендам, заданным Atlas. Передняя часть автомобиля стала более сдержанной, а массивная решетка радиатора и светодиодные фары придают кроссоверу более современный облик. Изменения затронули и боковые линии кузова: они стали более плавными, спортивными. Задняя часть сохранила характерные черты, включая стреловидные светодиодные фонари.

Перемены произошли и в салоне. Центральный тоннель полностью переработан, теперь он выглядит лаконичнее, а вместо вертикального дисплея мультимедийной системы, который был визитной карточкой прежней версии, установлен горизонтальный экран с высоким разрешением. При этом появились новые элементы — такие, как настраиваемая атмосферная подсветка. Помимо прочего, китайцы должны были улучшить шумоизоляцию.

Техническая начинка осталась без изменений, сообщает телеграм-канал «Китайские автомобили». Под капотом Geely Cityray по-прежнему находится 1,5-литровый турбированный двигатель, выдающий 181 л.с., работающий в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач.