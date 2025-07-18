Рестайлинговый Haval Dargo поступил в продажу в Китае

В Китае начались продажи кроссовера Haval Dargo, претерпевшего некоторые косметические изменения во внешнем виде. При этом в салоне актуальных изменений гораздо больше. Что касается силовых агрегатов, то тут — без перемен. При этом модель, известная на местном рынке как Big Dog, сохранила «дорестайлинговый» ценник.

Любопытно, что Haval Dargo для домашнего рынка модернизируют уже второй раз, в отличие от России, где на тульском заводе марке собирают исходную, так сказать, версию модели. Не менее интересен и тот факт. что, как сообщает ресурс «Китайские автомобили», производитель не стал поднимать цены на обновленный автомобиль: SUV как и раньше стоит от 123 900 до 149 900 юаней (примерно 1 348 000-1 630 000 рублей), в зависимости от комплектации. При этом для первых покупателей действуют скидки, снижающие стоимость до 98 900-124 900 юаней (1 076 000-1 358 000 руб.).

В экстерьере ТС, повторим, новаций — минимум, новая решетка радиатора и надпись GWM (Great Wall Motor) вместо Haval на корме. Основные изменения затронули интерьер, в котором появился большой 14,6-дюймовый сенсорный «парящий» экран мультимедийки с операционной системой Great Wall Coffee OS 3.0. Руль заменили на двухспицевый, перенеся на него селектор переключения передач. А высвободившееся на центральной консоли место отдали для бокса для хранения всякой мелочовки.

Габариты кроссовера остались прежними, как и варианты силовых установок: бензиновый турбомотор объемом 1,5 л мощностью 184 л.с., агрегатированный с 7-ступенчатым «роботом» в младшей версии и турбированный 2-литровый о 238 «лошадках» движок, работающий с 9-ступенчатым DCT, в старших.

В России же Dargo вооружен единственным двигателем: это 2-литровый турбированный агрегат (192 л.с..), которому помогает 7-ступенчатый «робот». Прайсы на отечественную «большую собаку» начинаются с отметки в 3 349 000 руб.