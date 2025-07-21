Китай увеличил поставки легковых автомобилей в Россию на 15%

По итогам июня 2025-го Китай нарастил объемы экспорта в Россию, прервав двухмесячный спад. Однако даже несмотря на увеличение поставок, их средняя стоимость ощутимо ниже, чем было в прошлом году.

РИА «Новости», ссылаясь на данные китайской таможни, сообщает, что в июне текущего года объем поставок легковых машин из КНР в РФ достиг 428,2 миллиона долларов, что на 15% больше, чем в мае. Благодаря этому Россия поднялась с седьмого на пятое место среди крупнейших импортеров автомобилей.

И хотя динамика положительная, текущие показатели все еще существенно уступают прошлогодним. В 2024-м среднемесячная стоимость экспорта составляла 1,27 миллиарда долларов, что втрое превышает результат июня 2025-го.

Падение объемов наблюдается с начала текущего года. За первые шесть месяцев 2025 Китай экспортировал в Россию легковых автомобилей на 2,7 миллиарда долларов, что в 2,3 раза меньше, чем за аналогичный период 2024.