Jetour сертифицировал кроссовер T1 для российского рынка

Компания Jetour получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на кроссовер T1, что позволяет автопроизводителю открыть полноценные продажи SUV. Причем сертифицировали в нашей стране машину китайской сборки — несмотря на то, что некоторые другие модели «Джетура» производятся на калининградском «Автоторе».

Внешность кроссовера Jetour T1, который продается на родине под названием Freedom, выдержана в внедорожном стиле. Угловатые линии кузова, массивная головная оптика и крупный буквенный логотип в передней части придают автомобилю брутальный и современный вид. Габариты кроссовера — 4706 мм в длину, 1967 мм в ширину и 1845 мм в высоту, а колесная база достигает 2810 мм.

Jetour T1 предусматривает две версии. Базовая оснащена 1,5-литровым двигателем отдачей 184 л.с., который работает с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом. Вторая, более мощная, получила 2-литровый мотор на 254 л.с., 8-ступенчатый «автомат» и систему полного привода, сообщают «Китайские автомобили».

В салоне центральное место занимает 15,6-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы, а на центральном тоннеле размещаются селектор коробки передач и площадка для беспроводной зарядки смартфона. В оснащение входят девять динамиков, массаж кресел на первом ряду и блокировка заднего дифференциала. В Китае в качестве опций предлагаются 10,33-дюймовый экран для переднего пассажира, а также устройство для буксировки.

Остается лишь добавить, что Jetour планировал вывести T1 на российский рынок во второй половине 2025 года. Более точных сроков начала продаж пока нет. Неизвестны, разумеется, и цены. Но, очевидно, дебютант окажется чуть дешевле популярного T2.