В Китае запретят перепродажу новых машин в течение полугода

Запреты затронут так называемые «нулевые» подержанные авто, которые регистрируются как реализованные, но по факту являются новыми — так делают, чтобы затем продать их по завышенной цене. Новые меры должны защитить интересы и потребителей, и производителей, предотвратив системные искажения в отрасли.

Как сообщает «Российская газета», ссылаясь на Министерство промышленности и информатизации Китая (MIIT), с целью борьбы со спекуляциями на рынке подержанных автомобилей планируется запретить перепродажу новых машин в течение шести месяцев после их первой регистрации.

В мае Министерство коммерции провело закрытую встречу с крупнейшими автопроизводителями и отраслевыми объединениями, где обсуждались новые механизмы контроля. В их числе, помимо борьбы с искусственным завышением цен — создание системы оценки добросовестности участников рынка, которая поможет выявлять нечестных продавцов.

Китайская ассоциация автодилеров также предложила ввести уникальный экспортный код для подержанных машин, чтобы отслеживать их движение, и разработать внутреннюю систему ответственности за «серые» схемы регистрации. Компании Chery и BYD уже начали проводить внутренние проверки.