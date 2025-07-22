Дилеры назвали цены кроссовера «Москвич 8»

На прошлой неделе столичный Дептранс сообщил, что семиместные кроссоверы «Москвич 8» появятся в шоу-румах дилеров «в ближайшее время», а теперь один из дилеров раскрыл его цены. Так, попросят за автомобиль в младшем исполнении «Бизнес» 2 980 000 рублей.

Стоимость новинки узнали наши коллеги из «Российской газеты». Они, ссылаясь на официального дилера марки, сообщили, что если базовую комплектацию «Бизнес» оценили в 2 980 000 рублей, то старшую «Премиум» — в 3 370 000. Вероятно, речь идет о прайсах без учета скидок по спецпредложениям. В представительстве бренда или Дептрансе эту информацию пока не подтвердили, но и не опровергли.

Семиместный «Москвич 8» будет предложен в единственной модификации с 1,5-литровым двигателем на 174 л.с. и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод — безальтернативно передний. Габариты кроссовера — 4825х1870х1758 мм при колесной базе 2830 мм.

В список базового оснащения модели войдут цифровая приборная панель, беспроводная зарядка смартфонов, мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также многие другие опции.

Ранее портал «АвтоВзгляд» обсудил перспективы кроссовера «Москвич 8» с экспертами. Что они думают об этой модели, мы рассказали здесь.