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Дилеры назвали цены кроссовера «Москвич 8»

Продажи новинки должны стартовать «в ближайшее время»

На прошлой неделе столичный Дептранс сообщил, что семиместные кроссоверы «Москвич 8» появятся в шоу-румах дилеров «в ближайшее время», а теперь один из дилеров раскрыл его цены. Так, попросят за автомобиль в младшем исполнении «Бизнес» 2 980 000 рублей.

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Автор
Кристина Извекова

Изображение Дилеры назвали цены кроссовера «Москвич 8»

Стоимость новинки узнали наши коллеги из «Российской газеты». Они, ссылаясь на официального дилера марки, сообщили, что если базовую комплектацию «Бизнес» оценили в 2 980 000 рублей, то старшую «Премиум» — в 3 370 000. Вероятно, речь идет о прайсах без учета скидок по спецпредложениям. В представительстве бренда или Дептрансе эту информацию пока не подтвердили, но и не опровергли.

Семиместный «Москвич 8» будет предложен в единственной модификации с 1,5-литровым двигателем на 174 л.с. и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод — безальтернативно передний. Габариты кроссовера — 4825х1870х1758 мм при колесной базе 2830 мм.

В список базового оснащения модели войдут цифровая приборная панель, беспроводная зарядка смартфонов, мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также многие другие опции.

Ранее портал «АвтоВзгляд» обсудил перспективы кроссовера «Москвич 8» с экспертами. Что они думают об этой модели, мы рассказали здесь.

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