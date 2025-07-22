Стали известны подробности о Geely Galaxy Starship 7 EM-i для России

Презентация производителя раскрыла характеристики гибридного кроссовера, ориентированного на российский рынок. Его точное название для нашей страны пока неизвестно, однако ожидается, что автомобиль может получить имя Geely EX5 EM-i или Geely EX5 PHEV.

Авто с запасом хода до 940 км будет доступно в двух комплектациях

Портал «Китайские автомобили» раскрыл подробности о модели и сообщил, что она может выйти на российский рынок уже в октябре-ноябре. Этот автомобиль, представляющий линейку Geely Galaxy, созданную в 2023-м, дебютировал в Китае в конце 2024-го. По сути, он является гибридной версией электрокара Geely Galaxy EX5, который уже представлен в нашей стране.

Габариты кроссовера составляют 4740 мм в длину, 1905 мм в ширину и 1685 мм в высоту, а колесная база достигает 2755 мм. В России он будет доступен в двух комплектациях — Pro и Max (как у EX5).

Базовая версия Pro получит 18-дюймовые колесные диски, «зимний» пакет и камеру заднего вида. Топовая Max — панорамную крышу с люком, 19-дюймовые диски, электропривод багажника, передние кресла с электронной регулировкой, подогрев задних сидений, систему помощи водителю ADAS, проекционный дисплей, аудиосистему Flyme Sound и камеры кругового обзора.

На выбор покупателей предложат шесть вариантов окраски кузова, пять из них — с эффектом металлик: черный, серый, голубой, серебристый и зеленый. Шестой — классический белый.

Galaxy Starship 7 EM-i построен на современной модульной архитектуре GEA с последовательно-параллельной гибридной системой (PHEV) и силовой установкой Starship 7 EM-i. В ее основе — 1,5-литровый четырехцилиндровый атмосферный двигатель мощностью 99 л.с. Он работает в паре с передним электромотором на 218 л.с. Тяговая батарея емкостью 18,4 кВт·ч позволяет автомобилю преодолевать до 940 км в гибридном режиме.