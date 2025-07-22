Доля китайских автомобилей в российском автопарке достигла 5,9%

По итогам первого полугодия 2025 парк легковых автомобилей в России увеличился до 46 559 439 единиц. По сравнению с декабрем 2024-го, когда на учете состояло 45 967 849 машин, прирост составил 1,28%. И почти шесть процентов теперь приходится на авто из Поднебесной.

Больше всего в нашей стране «поднебесных» Chery

Как сообщил в своем телеграм-канале эксперт Олег Мосеев, количество легковых автомобилей китайского производства в России продолжает расти, и по итогам июня оно достигло отметки в 2 733 846 зарегистрированных машин.

Среди марок лидером стала Chery — с показателем в 582 742 единицы. Haval занимает второе место с 502 087 машинами, а замыкает тройку лидеров Geely с 467 072 авто.

Также в десятку лидеров вошли Changan (205 644 ед.), Lifan (145 353 ед.), Exeed (108 489 ед.), Omoda (106 718 ед.), Great Wall (101 921 ед.), Jetour (60 158 ед.) и белорусско-китайская Belgee (53 785 ед.).

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в Госдуме потребовали ввести пошлины на китайские автомобили.