Доля китайских автомобилей в российском автопарке достигла 5,9%

Как сообщил в своем телеграм-канале эксперт Олег Мосеев, количество легковых автомобилей китайского производства в России продолжает расти, и по итогам июня оно достигло отметки в 2 733 846 зарегистрированных машин.
Среди марок лидером стала Chery — с показателем в 582 742 единицы. Haval занимает второе место с 502 087 машинами, а замыкает тройку лидеров Geely с 467 072 авто.
Также в десятку лидеров вошли Changan (205 644 ед.), Lifan (145 353 ед.), Exeed (108 489 ед.), Omoda (106 718 ед.), Great Wall (101 921 ед.), Jetour (60 158 ед.) и белорусско-китайская Belgee (53 785 ед.).
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в Госдуме потребовали ввести пошлины на китайские автомобили.