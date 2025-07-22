Семиместный кроссовер «Москвич 8» поступил в продажу

Вторая большая премьера от отечественных автопроизводителей за последние три дня: в воскресенье дилеры LADA дали старт продажам новейшей Iskra, а теперь в автосалонах «Москвич» начали принимать заказы на кроссоверы с индексом 8. Флагманскую модель столичного автозавода предлагают в трех комплектациях по цене от 2 980 000 рублей.

«Мы знаем, как долго вы следили за новостями. Больше никаких тизеров и анонсов. Наш новый флагман Москвич 8 уже в продаже!» — сказано в сообщении, опубликованном в телеграм-канале автозавода «Москвич». И там же говорится, что «идеальный спутник для больших семейных путешествий и комфортных деловых поездок» появится в шоу-румах дилеров «совсем скоро». То есть, пока, похоже, приобрести автомобиль все-таки нельзя.

«Москвич 8» — семиместный кроссовер с габаритами 4825х1870х1758 мм и колесной базой в 2830 мм. Объем багажника — 418-2153 литра в зависимости от положения спинок сидений второго и третьего рядов. Клиренс — 190 мм. Под капотом установлен 1,5-литровый турбомотор на 174 л.с. и 280 Нм крутящего момента, в трансмиссии — 7-ступенчатый «робот». Привод — передний. Разгон до сотни занимает 7,8 секунды, а максимальная скорость достигает 170 км/ч.

Комплектаций для новинки предусмотрено три: «Бизнес», «Техно» и «Премиум». В базе можно отыскать шесть подушек безопасности, подогрев передних сидений и зеркал, климат-контроль, камеру заднего вида, «круиз», полностью светодиодную оптику. В средней версии добавляются атмосферная подсветка салона, кондиционер на третьем ряду, вентиляция передних кресел, электропривод пятой двери. А в топе — адаптивный «круиз», панорамная крыша и ряд водительских ассистентов.

Что же касается цен, то за «Москвич 8» в стартовом исполнении «Бизнес» придется заплатить 2 980 000 рублей, в среднем «Техно» — 3 210 000, в старшем «Премиум» — 3 370 000. Это — цены без учета скидок по спецпредложениям. Но о таковых пока не сообщается в принципе.