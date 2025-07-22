За июнь россияне потратили на новые автомобили почти 288 млрд рублей

По сравнению с июнем 2024-го рынок просел на 21,7%, а за первое полугодие 2025-го общие затраты на машины снизились на 26,4%, достигнув 1,67 триллиона рублей.

По данным совместного исследования «Газпромбанк Автолизинг» и аналитического агентства «Автостат», в июне россияне потратили на новые автомобили 287,7 млрд рублей, что стало вторым по величине показателем в 2025 году после апрельского рекорда в 326 млрд рублей. В начале лета денежный оборот вырос, несмотря на то, что продажи машин снизились на 1,2% к маю.

Основной вклад внес сегмент кроссоверов и внедорожников, сохраняющий на рынке лидерство. В июне на него пришлось 77,7% от всех затрат или, в конкретных цифрах, 223,4 млрд рублей при продаже 61,7 тысячи единиц. Второе место заняли автомобили В-класса, на которые россияне потратили 28,9 млрд рублей, купив 19,2 тысячи машин. Их доля составила 21,3% в объеме продаж и 10% в финансовой емкости. Остальные сегменты рынка — такие, как С-класс или минивэны — заняли менее 3% как по количеству, так и по затратам.

На китайские бренды пришлось 56,5% финансовой емкости рынка, хотя их продажи слегка снизились — до 162,4 млрд рублей. Отечественные марки заняли 16,8% с расходами в 48,4 млрд, показав рост на 4,9%. Европейские бренды потеряли 11,5%, а траты на их авто сократились до 36,8 млрд рублей. В то же время японские, корейские и американские компании вышли в плюс: на 19,8% (19,2 млрд), 8,5% (6,2 млрд) и 21,9% (3,5 млрд) соответственно.

Сергей Удалов, исполнительный директор «Автостата», отметил, что рост финансовой емкости авторынка связан с увеличением продаж более дорогих японских, корейских и американских автомобилей, чья цена значительно превышает реальную стоимость.